Güneyde polise yeni birim kuruldu

Kıbrıs Rum polisinin, mültecilerin getirilmesinde rol oynayan insan tacirlerini ve çeteleri yakalamak amacıyla yeni bir birim kurduğu belirtildi.

Politis gazetesi Kıbrıs Rum polisinin kendi bünyesinde, yasa dışı mülteci taşınmasında rol oynayan çeteleri ve insan tacirlerini yakalamak için özel bir birim kurduğunu, bunun ilk sonuçlarını ise son 24 saatte yakaladığı 24 ve 19 yaşlarındaki iki şahısla, aldığını yazdı.

Polis içerisinde oluşturulan “Yasadışı Göçle Mücadele Birimi” hakkında tüm polis müdürlüklerine bilgi verildiğini yazan gazete, bu birimin amacının, tacirler ve çetelerle ilgili bilgi toplama ve mülteci akınına yönelik mücadeleyi sürdürme olduğunu belirtti.

Habere göre ilgili birim, mülteci sorununda ve sorgulamada uzman olan kişilerden oluşturuldu.