Güneyde ortalama maaş 2.500 Euro’ya yaklaştı, düşük gelirli sayısı %30 azaldı

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Yiannis Panayiotou, ortalama maaşların son iki yılda %13 oranında arttığını ve aylık geliri 1.000 Euro’nun altında olan çalışan sayısının %30 oranında azaldığını açıkladı.

Panayiotou, ortalama maaşın 2.500 Euro’ya yaklaştığını, medyan maaşın ise %11,5 artarak yaklaşık 1.900 Euro olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Panayiotou, 2025 yılının ilk çeyreğine ait Eurostat verilerinin, Kıbrıs iş gücü piyasasının olumlu yönde ilerlediğini ve hükümet politikalarının etkili olduğunu gösterdiğini belirtti. Panayiotou, “Hedefimiz bu olumlu tablonun devam etmesidir.” ifadelerini kullandı.

Eurostat’a göre, Kıbrıs’ın güneyinde saatlik iş gücü maliyetleri %4,8 oranında artarak Euro bölgesi ortalaması olan %3,4’ü ve AB ortalaması olan %4,1’i geride bıraktı. Bu artışla Kıbrıs, 2025’in ilk çeyreğinde saatlik ücretlerde en yüksek artış görülen altı AB üye devleti arasında yer aldı.

“Maaş artışları, yaşam maliyetindeki artışın yaklaşık üç katı seviyesinde gerçekleşti.” diyen Panayiotou, bu durumun çalışanların satın alma gücünü olumlu etkilediğini vurguladı. Asgari ücret artışına dair tartışmalarla ilgili olarak ise “Bu rakamlar, hükümet politikalarının etkili olduğunu gösteriyor ve bu doğrultunun sürdürülmesi gerekiyor.” dedi.

Asgari ücretin Ocak 2026’da sosyal taraflarla istişare içinde yeniden değerlendirileceğini açıklayan Panayiotou, bu sürece kadar gerekli tüm hazırlıkların yapılabileceğini ifade etti. Hayat pahalılığı ödeneği konusundaki müzakerelerin de sürdüğünü belirten Bakan, “Tüm taraflar yapıcı davranırsa, ortak bir noktada buluşabileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.