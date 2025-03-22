Güneyde orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık…

Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi’ne alınan 2 ton su taşıma kapasitesine sahip özel amaçlı ve her türlü arazide kullanılabilen 25 itfaiye aracının son partisinin dün teslim alındığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu Orman Dairesi’nin yangınlarla mücadele için gerekli bütün önlemleri aldığını, bu yılki yangınla mücadele döneminde kullanılmak üzere 1 Mayıs’tan itibaren en az 11 uçar imkanın (Ürdün’den kiralanan uçar imkanlar) kullanıma hazır olacağını söyledi.

Gazete dün son partisi teslim alınan özel amaçlı ve her türlü arazide kullanılabilecek 25 itfaiye aracı haricinde temmuz ayına kadar da 4 arazöz ve 12 ton su kapasiteli 6 tanker, 2026’da da 17 büyük itfaiye aracı ile üç yeni yangın söndürme uçağı alınacağını kaydetti.