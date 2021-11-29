Güneyde okullarda maske zorunlu

Kıbrıs’ın güneyinde artan koronavirüs vakaları ve tedbirleri çerçevesinde ilk öğretime getirilen zorunlu maske kullanımının bugünden itibaren uygulamaya girdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, velilerin ilkokullarda maske kullanımına büyük tepki göstermesine karşın, bu tedbir bugün itibarıyla uygulamaya giriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, okulların eğitim programlarına devam edeceğini açıkladı.

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ailelerin maske kullanımına tepki göstermesini yorumlamasının istenmesi üzerine, ilgili kararın değiştirilmesine herhangi bir çerçeve bırakmaksızın, “alternatif çözüm, okulların kapatılması olurdu” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ise okullarda yeteri kadar vakaların tespit edildiğini, Bakanlar Kurulu’nun, uzmanların önerileri üzerine bu kararları aldığına dikkati çekti.

Hacıpantelas önlerinde, “ya maske kullanılacağı ya da okulların kapanacağı” şeklinde iki seçeneğin bulunduğunu, kendilerinin ise tercih hakkını “maske kullanmadan” yana kullandıklarını belirtti.

İlk öğretim Okul Aile Birlikleri Birliği dün bir açıklama yaparak, bir öğretim yılının daha kaybedilmemesi için çocukların okullara gönderilmemesi kararının geri alınması çağrısında bulundu.

Velilerden eylem

Baf bölgesindeki veliler, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla dün gösteri yaptı. Alithia'nın haberine göre veliler, okullar için açıklanan tedbirlere tepki gösterdiler. Haravgi gazetesi de, Güney Afrika’dan, geçtiğimiz Cumartesi günü gelen Kıbrıs vatandaşlarının, yeni “omikron” varyantı nedeniyle, karantina otellerine gönderildiğini yazdı.

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, konu hakkında yaptığı açıklamada, Güney Afrika’dan gelen 11 Kıbrıs vatandaşına yapılan ilk testlerin negatif çıktığını, net bir sonuç almak için ikinci bir kontrolün daha yapılacağını ifade etti.