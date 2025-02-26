Güneyde Ocak ayında enflasyon yüzde 3.1’e yükseldi
Kıbrıs’ın güneyindeki yıllık enflasyon Ocak 2025’te yüzde 3.1’e yükseldi.
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Kıbrıs’ın güneyindeki yıllık enflasyon Ocak 2025’te yüzde 3.1’e yükseldi.
Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak, Aralık 2024’te yüzde 2.9 olan yıllık enflasyonu Ocak 2025’te yüzde 3.1’e yükseldiğini yazdı.
Habere göre Eurostat, Avrupa bölgesindeki oranın ise yüzde 2.5 şeklinde sabit kaldığını belirtti.
Gazete adanın güneyinde, Ocak 2024’te yıllık enflasyonun yüzde 2.1 olarak kaydedildiğine de dikkati çekti.
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