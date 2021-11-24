Güneyde 'Noel etkinlikleri yasağı' gündemde

Kıbrıs’ın güneyinde pandemi ile başa çıkmak ve son günlerde kaydedilen vaka sayısında yaşanan patlamayı engellemek için tedbirler paketi Bakanlar Kurulu’na sunuluyor.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada alınacak tedbirlerin Noel döneminde toplumun ve ekonominin mümkün olduğunca sorunsuz işleyişini hedeflediğini belirtti. Ancak yeni tedbirlerle 10 ila 15 gün içinde vaka sayısı azalmazsa daha sert tedbirlerin alınacağı konusunda uyarı yaptı. İlkokullarda maske kullanımının zorunlu olması, ilkokul öğrencilerine haftada 1 test yapılması, aşılanmış kişilerin self-test yapması ve aşılanma oranından bağımsız olarak vaka zincirlerinin tespit edildiği bölgelerde hızlı testlerin yapılması gibi öneriler Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu’na sunulacak öneriler listesinde kamu sektöründe ve özel sektörde uzaktan çalışma ve okullardaki kutlamalar da dahil olmak üzere Noel çerçevesinde düzenlenecek sosyal etkinliklerin yapılmasının yasaklanması da bulunuyor. Ayrıca aşılanmamış kişilere aşı yaptırmaları için 3 haftalık süre verilmesi önerisinin de görüşülmesi bekleniyor. Aksi taktirde bu kişilerin bazı alanlara girmeleri konusunda kısıtlamalar uygulanacak. Diğer yandan 3’üncü dozu yaptırmayan kişilerden SafePass’ın geri alınma olasılığı da görüşülecek.