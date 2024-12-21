Güneyde narenciye ağaçları tehlikede

Kıbrıs Rum Tarım Bakanlığı, geçen yıl yolcuların bagajlarındaki kompost yoluyla adaya geldiği düşünülen özsu emen bir böceğin turunçgil yeşillendirme bakterisiyle enfekte olması durumunda, Kıbrıs'ın güneyindeki narenciye ağaçlarının yok olabileceği uyarısında bulundu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, yıkıcı bakterinin Kıbrıs'ın güneyine aynı yoldan girebileceği yönündeki endişelerin artması, bakanlığı kamuoyunda farkındalık yaratma kampanyası başlatmaya yöneltti ve insanlara yurtdışından bitki veya bitki ürünleri satın alıp adaya getirmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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https://cyprus-mail.com/2024/12/21/cyprus-may-lose-its-citrus-trees-after-alien-bug-found