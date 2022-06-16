Güneyde motosikletler çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın güneyinde dün akşam çifte ölümlü trafik kazası meydana geldi.

23 yaşındaki Viktoras Kurufeksis ve 68 yaşındaki Hristakis Kolokasidis kazada hayatını kaybetti. Polisten alınan bilgilere göre 68 yaşındaki Kolokasidis’ın kullandığı motosiklet, Makedonitissa’daki İroon caddesinde ilerlerken, 23 yaşındaki Kurufeksis’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Her iki şoför de olay yerinde yaşamını yitirdi.