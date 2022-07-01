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Güneyde Meclis ikinci ek bütçeye onay verdi

Güneyde Meclis ikinci ek bütçeye onay verdi

Kıbrıs'ın güneyinde Meclis dünkü oturumunda, 2022 yılı için 172 milyon Euro’luk ikinci ek bütçeye onay verdi.

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Kıbrıs'ın güneyinde Meclis dünkü oturumunda, 2022 yılı için 172 milyon Euro’luk ikinci ek bütçeye onay verdi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin dünkü oturumunda, COVID-19 önlemlerinin uygulanmasına devam edilebilmesi ve Ukrayna savaşının etkilerinin hafifletilmesi amacıyla 171 milyon 800 bin Euro’luk ikinci bir ek bütçeyi onayladığını aktardı.

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