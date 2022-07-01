Güneyde Meclis ikinci ek bütçeye onay verdi

Kıbrıs'ın güneyinde Meclis dünkü oturumunda, 2022 yılı için 172 milyon Euro’luk ikinci ek bütçeye onay verdi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin dünkü oturumunda, COVID-19 önlemlerinin uygulanmasına devam edilebilmesi ve Ukrayna savaşının etkilerinin hafifletilmesi amacıyla 171 milyon 800 bin Euro’luk ikinci bir ek bütçeyi onayladığını aktardı.