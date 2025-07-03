Güneyde Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 3,6

Kıbrıs’ın güneyindeki Mayıs ayı işsizlik oranının, yüzde 3,6 olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Mayıs ayı işsizlik oranın, yüzde 3,7 olan Nisan'a göre, yüzde 3,6 olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, Mayıs 2024’te ise işsizlik oranı yüzde 4,8 olarak kaydedilmişti.

Mayıs 2025’te işsiz sayısının Nisan ayı gibi 19 bin olduğunu yazan gazete Mayıs 2024’te ise işsiz sayısının 25 bin şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, adanın güneyindeki gençlerdeki işsizlik oranı ise yüzde 9.9 seviyesinde seyrediyor.