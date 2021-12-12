Güneyde maddi gücü olmayanlara ücretsiz avukat

Kıbrıs’ın güneyinde maddi gücü olmayanların ücret ödemeden avukat tutmalarına olanak sağlayacak çalışma yapıldığı bildirildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum Barolar Birliği’nin “Herkes İçin Adalet” isimli yenilikçi bir plan üzerinde çalıştığını ve maddi gücü olmayan kişiler için ücretsiz hizmet verilebilecek bir sistem oluşturmak için uğraş verdiğini yazdı.

Haberde, uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirileceği ifade edildi.