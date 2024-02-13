Güneyde lise öğrencilerine izletilen "homofobik içerikli" video şikayet konusu oldu

Lefkoşa’nın güneyindeki bir lisede, öğrencilere "homofobik içerikli" video izletildiği belirtildi.

Politis gazetesi Kıbrıslı Rum Milletvekili Aleksandra Attalidu’nun, bir lisedeki din dersinde, öğrencilere, Yunanistan’dan bir metropolitin, içeriğinde homofobik söylemlerin bulunduğu açıklamasının yer aldığı videonun izletildiği yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre Attalidu, bu şikayeti Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi İnsan Hakları Komitesi toplantısı sırasında gündeme getirdi.

Attalidiu açıklamasında ayrıca Eğitim Bakanı Athina Mihalidu’nun konudan haberdar olduğunu belirterek, durumun açıklığa kavuşturulması için de çağrıda bulundu.