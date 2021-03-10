Güneyde ‘Kültür Bakanlığı’ için adım

Kıbrıs’ın güneyinde, ayrı Kültür Bakanlığı’nın kurulmasını öngören yasa tasarısı bakanlar kurulu tarafından onaylandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou, yasa tasarısının parlamentoya sevk edileceğini duyurdu.

Kültür, halen Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi Eğitim Bakanlığı’nın altında yer alıyor.

Prodromou, paylaşımında şunlar ifade etti, “Bugün devletin kültür politikası için önemli bir adım attık, Kültür Bakanlığı’nın oluşumu için yasa tasarısı onayladı”

Kaynak Cyprus Mail