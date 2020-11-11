Güneyde katı tedbirler... TAM LİSTE

Kıbrıs’ın güneyinde kontrolden çıkan pandemiye yönelik sert ve katı yeni tedbirler açıklandı. Özlelikle vakaların üst seviyelerde seyrettiği Baf ve Limasol şehirlerinde kısmi karantina koşulları başladı. Liseler kapatıldı, şehir dışına seyahatlere kısıtlama getirildi.

İşte Kıbrıs’ın güneyindeki önlemlerin tam listesi:

Limasol ve Baf için önlemler (12-30 Kasım arası)

1. Acil tıbbi nedenlerle (eczane, hastane gibi) veya iş dışında 20.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı

Limasol ve Baf’a gitmek ve bu bölgelerden çıkmak ve iki bölge arasında seyehat yasaklandı. (Elzem işlerde çalışanlar, tıbbi amaçlar için çıkmak durumunda olanlar, Larnaka Havalimanı, Baf Havalimanı ve Limasol Limanı’ndan geliş ve hgidişler hariç)

2. Spor yapan ebeveynlerin reşit olmayan çocukları dışında, iki kişiyi geçmemek kaydıyla halka açık yerlerde Park, meydanlar, piknik alanları, plajlar, kaldırımlar ve marinalarda toplanmak yasaklandı. İki kişiyi geçmemek şartıyla spor amaçlı buluşulabilir.

3. Evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilir, bu sayıya çocuklar da dahil.

4. Dini yerlerde dini ve diğer dini ibadet türleri inananlar (insanlar)olmadan yapabilecek.

5. Düğün, vaftiz törenleri ve cenazelere en fazla 10 kişi katılabilir.

6. Düğün ve vaftizlerle ilgili evlerde verilecek yemeklere en fazla 10 kişi katılabilir, bu sayıya çocuklar dahil.

7. 16 Kasım 2020'den itibaren devlet ve özel liselerle Yüksek Öğretim Kurumları’nda uzaktan eğitim yapılacak. Anaokulları, ilkokullar ve spor salonları normal şekilde çalışmaya devam edecek.

8. Kamuda acil konularda, acil durumlarda hizmet verilecek. Elzem görevlerde olanlar yasaklardan muaf tutulacak. Elzem hizmetlerde olmayanlar dönüşümlü ve uzaktan çalışacak.

9. Kamu ve özel hastanelere, kliniklere, tıp ve teşhis merkezlerine ziyaretler yasak

10. Restoranlar, lokantalar, tavernalar, kafeler, pizzacılar, barlar, birahaneler, büfeler, spor kulüpleri, kültürevleri derneklerin çalışmaları askıya alındı, paket servisleri hariç. Otellerin ve turistik konaklama yerlerinin içindeki yemek alanları sadece geceyi tesislerinde geçirenlere hizmet verecek ve saat 22: 30'a kadar açık olacak.

11. Arkeolojik alanların, müzelerin ve ören yerlerinin işleyişi askıya alındı.

12. Açık ve kapalı tiyatro, amfi tiyatro, sinema ve gösteri salonlarının işletmesi askıya alındı.

13. Kamusal alanlar % 50 doluluk oranıyla çalışacak

14. Toplu taşıma kapasitesinin% 50'si ile çalışacak

15. 500 m2'yi aşan kapalı alışveriş merkezleri, büyük mağazaların faaliyetleri durduruldu

16. Kuaför, berber ve dövme merkezleri faaliyetleri durduruldu. Spor salonları,sürücü okulları, kumar ve bahis şirketlerinin faaliyetleri askıya alındı

17. Yüzme havuzları, engelli kişilerin tedavisi amaçlı veya antrenör dahil en fazla dört kişinin eğitimi için kullanılması dışında kapatıldı. Otellerde ve turistik konaklama yerlerinde bulunan spor salonları, yüzme havuzları ve kaplıcaların işletilmesine sadece geceyi söz konusu tesiste geçiren kişilere hizmet vermek için izin verildi.

18. Limasol Limanı yalnızca ticari işlemler ve faaliyetler için faaliyet gösterecek

19. 18 yaşından küçükler için antrenman ve spor etkinlikleri askıya alındı.

20. A ligi şampiyonaları ve Milli Takım maçları haricinde antrenman ve spor etkinlikleri askıya alındı. Organize spor tesislerinin işletilmesi ve kullanılması, ilgili kurallarda belirtilen istisnalar dışında yasak. 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik grup sporları ve sosyal faaliyetler yasak.

Limasol ve Baf dışındaki diğer bölgeler için de ek önlemler

1- Evlerde ve halka açık yerlerde, çocular da dahil olmak üzere her evde en fazla 10 kişi toplanabilecek. Yemek yerleri 22: 30'a kadar açık olacak. Restoranlar, oteller ve diğer turistik konaklama yerleri içindeki restoranlar, alışveriş merkezleri içindeki restoranlar, tavernalar, kafeler, pizzacılar, barlar, kafeler ve spor kulüpleri içindeki yemek alanları, kültür evleri, kulüpler, dernekler gibi yerlerdeki yemek yerleri 22: 30'dan sonra paket servis yapabilecek. Yemek yerlerinde iç mekanda 75, dış mekanlarda en fazla 150 kişiye servis yapılabilecek. Masa başına maksimum 6 kişi

2- Eczane, hastane veya iş dışında 23.00'ten 05.00'e sokağa çıkmak yasak

3- Kilise, cami ve diğer dini yerlerde en fazla 75 kişi olşabilir

4- Spor şampiyonaları seyircisiz oynanacak

5- Spor salonları içindeki soyunma odalarının kullanılması yasak.

Yukarıdakilere ek olarak, 12 Kasım - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında ülke çapında uygulanacak ek önlemler

1- Oyun alanlarının, tema parklarının ve luna parklarının faaliyetleri askıya alındı

2- Konferans, sergi, toplantı gibi etkinlikler yasak

3- Huzurevleri, kronik hastalığı olanlar için merkezler, korunmasız grupların yurtları, gündüz bakımı merkezleri, çocuk esirgeme kurumlarına ziyaretler yasak- engelli kişilere yapılan ziyaretler haftada iki olarak kısıtlandı

4- Sığınmacıların kabul, barınma ve gözaltı merkezlerine yeni gelen sığınmacıların girişi dışında herhangi bir kişinin giriş ve / veya çıkışları yasak.

5- Süpermarketler, kasaplar ve eczaneler saat 10:00'a kadar sadece 65 yaş üstü ve engelli kişilere hizmet verecek

Önlemler yarın başlayacak ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Bu arada bazı Rum haber kaynaklarına göre Adalet Bakanı Emili Giolitis ile Emniyet Müdürü Stelios Papatheodorou bugün öğleden sonra Rum Başkanlık Sarayı’nda toplantı yaptı ve Limasol ve Baf'a gidiş gelişlerin kontrol altına alınması konusunu görüştü.

Polisin, iki bölge arasındaki hareketi önlemek için katı güvenlik önlemleri alması ve denetimleri artırması bekleniyor. Aynı zamanda, pandeminin başında uygulanan karantina sürecinde olduğu ordudan da destek talep edilecek.