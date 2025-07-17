Güneyde kanser vakalarında artış

Kıbrıs’ın güneyinde kanser vakalarında yüzde 20’lere varan artış kaydedildiği, en çok vaka artışının ise 65 yaş üstü kişilerde görüldüğü bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Damianu’nun, AKEL milletvekil Andreas Pasiurditis’in talebi üzerine, “Kıbrıs Kanser Arşivi’nin” verilerini paylaştığını yazdı.

Habere göre, 2018 yılında kayda geçen kanser vaka sayısı 3 bin 874 olurken, 2022 yılında bu sayı yüzde 20 artışla 4 bin 658 oldu.