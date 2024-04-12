Güneyde kamuda çalışan personel sayısında yüzde 5,1 oranında artış

Kıbrıs'ın güneyinde kamuda çalışan personel sayısında, geçen yılın Mart ayına kıyasla bu yılın Mart ayında, yüzde 5,1 oranında artış olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi'nin verilerine göre adanın güneyinde kamuda çalışan personel sayısının 54 bin 751 kişi olduğunu ve bunlardan 23 bin 208'inin devlet dairelerinde memur, 17 bin 617'sinin eğitim hizmetlerinde memur, 13 bin 926 kişinin de güvenlik güçlerinde memur olduğunu yazdı.

Haberde, devlet dairelerinde çalışan memurlardan 12 bin 13’ünün kadrolu, 4 bin 269’unun geçici, 1289’unun sözleşmeli ve 5 bin 637’sinin yarı zamanlı (part-time) statüde çalıştığı ifade edildi.