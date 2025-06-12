Güneyde kamu memurlarının sayısında artış

Kıbrıs’ın güneyinde kamudaki memur sayısının 55 bin 305 kişi olduğu açıklandı.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayandırdığı haberinde, bu yılın mayıs ayındaki kamu çalışanlarının sayısında, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 0,9’luk artış kaydedildiğini yazdı.

Gazete, kamudaki çalışan sayısında 479 kişilik artış yaşandığını ve bu artışın yüzde 0,1’inin memur sayısında, yüzde 3,3’ünün de öğretmen sayısında yaşandığını belirtti. Güvenlik güçlerinde çalışan memur sayısında da yüzde 0,8’lik azalma olduğu ifade edildi.