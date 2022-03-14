Güneyde kalan Kıbrıslı Türklere ait mallar için yeni yasal düzenleme

Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs sorunun mülkiyet ayağında bütün plan ve önerilerde mal takası seçeneği de olması nedeniyle, Kıbrıslı Türklerin güneyde kalan malları için, 1974-75 döneminde güneye göç etmek zorunda kalıp kuzeyde malı olan Kıbrıslı Rumların yararına olacak şekilde bir yasal düzenleme hazırlamakta olduğu bildirildi.

Alithia “Kıbrıs Türk mallarının Yerinden Edilmişlerin-İşgal Altında Malı Bulunanların Yararına Doğru ve Adil Yönetilmesi… Çok Zor İş” başlıklı haberinde İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda aktarılan gerekçe ile hazırlamakta olduğunu bildirmekle birlikte yeni yasanın içeriğine değinmedi.

1974-75 döneminde, nüfus mübadelesi çerçevesinde 60 bin Kıbrıslı Türk’ün kuzeye, 200 bin Kıbrıslı Rum’un da güneye geçtiğini hatırlatan gazete Kıbrıslı Türk yönetiminin, güneyde mal bırakanlara, tapusunu devlete bırakmaları karşılığında kuzeyde mal verildiği, böylece güneyde kalan Kıbrıslı Türk mallarında Kıbrıslı Türk devletinin söz sahibi olduğunu bilgisini verdi.

Kıbrıslı Rum yönetiminin ise güneyde kalan Türk mallarını, kişilerin kuzeyde bıraktığı malın alan ve değerini dikkate almayan bir şekilde dağıttığını, Kıbrıslı Türklere ait evleri “göçmen” statüsünde olan ve olmayan kişilere (759 göçmen, 583 göçmen olmayan) sayfiye yeri olarak verdiğini, doğru ve adil bir uygulamada bulunmadığını yazdı.