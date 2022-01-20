Güneyde iyiye gidiş: Hastaneye yatışlarda azalma var

Kıbrıs’ın güneyinde COVID-19 pandemisine bağlı hastaneye yatışlarda son günlerde azalma kaydediliyor.

PIK’e konuşan Bulaşıcı hastalık uzmanı ve Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Kostas Konstantinou, büyük baskı altında olan Yoğun Bakım Ünitelerinin tıkanıklığının giderilmesi için önümüzdeki dönemde de yatışlardaki azalmanın devam etmesini umduklarını ifade etti.

Hafta sonu solunum cihazına bağlı hasta sayısının 68’e yükselmesi ile bir rekor kırıldığını ifade etti. Konstantinou, "Omicron" varyantının %94 oranında üstün olduğunu" belirtti. Ancak "Delta" varyantının %6'sının hala hastaneye yatışlara neden olduğuna dikkat çekti. Konstantinou ayrıca önümüzdeki dönemde "Omicron" varyantının tamamen hakim olacağını, bunun da hastaneye yatışlara neden olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.