Güneyde iyimser hava: “Pandeminin endemik bir aşamasına doğru gidiyoruz”

Kıbrıs’ın güneyine ilişkin tespitlerde bulunan epidemiyoloji uzmanları, pandeminin Kıbrıs’taki gidişatıyla ilgili “ihtiyatlı iyimserlik” ifade etti.

Kıbrıs Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Petros Karayannis, son haftalardaki tahlil sonuçlarının son derece cesaret verici olduğunu belirtti. Eğer, bir yerde vaka patlaması yoksa, 15 gün içinde pozitif vakaların sayısının günde 1,000’in altına düşeceğini ve bahara kadar yeni mutasyon ortaya çıkmazsa, durumun çok daha iyi olacağını söyledi.

Epidemiyoloji uzmanı Mihalis Vonyatis, “Yüksek aşılama oranı ve nüfusun bağışık kazanması nedeniyle virüsün bulaşması zor olacağından, muhtemelen pandeminin endemik bir aşamasına doğru gidiyoruz” dedi. Vonyatis, PIK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta Omikron veya Delta varyantını bulaşmış ve tedavi için hastaneye yatırılmış kişilerin sayısı ve Omikron varyantını bulaştıktan sonra hayatını kaybeden kişilerin sayısı gibi verilerin henüz bulunmadığını ve bu verilerin durumun değerlendirmesi için gerekli olduğunu vurguladı.