Güneyde işsiz sayısı 14 bin 699

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 14 bin 699 kişi işsiz.

Haravgi ve diğer gazeteler, İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Ocak ayının sonunda kayıtlı işsiz sayısının 14 bin 699 olduğunu yazdılar.

Gazete, son altı aylık dönemde 11 bin 687 kişinin iş arayanlar arasına katıldığını da belirtti.