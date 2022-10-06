Güneyde işsiz sayısı 11 bini geçti

Kıbrıs’ın güneyinde kayıtlı işsiz sayısı 11 bin 610 olarak açıklandı.

Haravgi gazetesi, güneyde Eylül ayı sonunda işsiz sayısının 11 bin 610 olarak kayıtlara geçtiğini yazdı.

Gazete, reel işsizlik verilerine göre Eylül ayındaki işsiz sayısının 11 bin 610 olduğunu belirtirken, mevsimsel düzeltilmiş veriler temelindeki rakamın ise 13 bin 220 olduğunu aktardı.