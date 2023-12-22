Güneyde iş yerlerinin %49’u, kişilerin ise %53’ü “hacker”lara maruz kaldı

Kıbrıs’ın güneyindeki iş yerlerinin yüzde 49’u, kişilerin ise yüzde 53’ü bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kaldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 2023 yılında iş yerlerinin yüzde 49’unun en az bir kez bilgisayar korsanlarının hedefi olduklarını yazdılar.

Habere göre yapılan araştırmada, saldırıya uğrayan işyerlerinin ise en az yarısında maddi hasara yol açacak zarar meydana geldiği, bu zararın 27 bin Euro olduğu belirtilirken, kişisel düzeyde ise bilgisayar korsanlarının saldırılarından etkilenenlerin oranının ise yüzde 53 olduğu ifade edildi.

Vatandaşlara yönelik saldırılarda en çok kullanılan yöntemin ise “phishing” (oltalama) yöntemi olduğu aktarıldı.