‘Güneyde iş’ için 6 ayda 650 başvuru, 500 istihdam

TÜRK-SEN’in, SEK ile Kıbrıslı Türklere güneyde iş imkânı sağlamak üzere başlattığı projeye 6 ayda 650 Kıbrıslı Türk başvurdu, 500’ü istihdam edildi, 150’si ise istihdam edilmeyi bekliyor…

YENİDÜZEN’e konuşan TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, turizm ve inşaat sektörlerine ek olarak daha farklı sektörlerin de projeye dâhil edilmesi adına SEK ile önümüzdeki hafta toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ertuğrul SENOVA

TÜRK-SEN’in, SEK ile Kıbrıslı Türklere güneyde iş imkânı sağlamak üzere Aralık 2021’de başlattığı projeye bugüne kadar 650 Kıbrıslı Türk başvurdu, 500’ü istihdam edildi, 150’si ise istihdam edilmeyi bekliyor…

YENİDÜZEN’e konuşan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, başvuruların ilk günlere oranla düştüğünü belirterek, 150 yeni müracaat yapıldığını ve önümüzdeki 5 gün içerisinde söz konusu kişilerin de istihdam edilmesini beklediklerini ifade etti.

Bıçaklı, önümüzdeki hafta SEK ile bir toplantı gerçekleştirerek, turizm ve inşaat sektörlerine ek olarak daha farklı sektörlerin de projeye dahil edilmesi için çalışma başlatmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Bıçaklı: Bugüne kadar 650 civarı Kıbrıslı Türk başvurdu

YENİDÜZEN’e projenin ilerleyişiyle ilgili bilgiler veren TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Aralık 2021’de başlayan projeye bugüne kadar 650 civarı Kıbrıslı Türk’ün başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Toplamda 500 kişinin istihdam edildiğini belirten Bıçaklı, başvuruların ilk günlere oranla düştüğünü,150 yeni başvurunun bulunduğunu, söz konusu kişilerin önümüzdeki 5 gün içinde istihdam edilmesinin beklendiğini kaydetti.

“Yeni sektörlerin eklenmesi için çalışma başlatıyoruz”

Projenin şuan için turizm ve inşaat sektörlerini kapsadığını anımsatan Bıçaklı, önümüzdeki hafta SEK ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve projeye yeni sektörlerin dâhil edilmesi için çalışma başlatmayı hedeflediklerini kaydetti.