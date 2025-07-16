Güneyde inşaat sektörünün katma değeri 2023'te %9,4 arttı

Kıbrıs İstatistik Servisi (CyStat) tarafından dün açıklanan İnşaat ve Arazi Geliştirme Araştırması'na göre, Kıbrıs Cumhuriyeti inşaat sektörünün katma değeri 2023 yılında %9,4 artarak 1,58 milyar Euro'ya ulaştı.

Verilere göre, adanın güneyinde inşaat sektörünün genel toplam üretim değeri 2022'deki 5,56 milyar Euro'yla karşılaştırıldığında 2023'te %12 artarak 6,23 milyar Euro'ya yükseldi.

Cari fiyatlarla katma değer, 2022'deki 1,44 milyar avrodan %9,4 oranında artarak 1,58 milyar Euro'ya çıktı.

Yeni inşaat projeleri 2023 yılında bir önceki yılla karşılaştırıldığında %5,9 artışla 3,59 milyar Euro oldu.

Konut binaları %6,2, konut dışı binalar %4,5 ve inşaat mühendisliği projeleri %6,4 oranında arttı.

Güneyde inşaat sektöründeki istihdam 2023 yılında %4 artarak 38.900 çalışana ulaştı. Bu rakam, 2022'deki 37.500 çalışandan fazla oldu.