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Güney'de İngiliz askeri üstler bölgesinde 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güney'de İngiliz askeri üstler bölgesinde 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İngiliz egemen askeri üsler bölgesinde 19 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ve 3 bin euro nakit para ele geçirildi.

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İngiliz egemen askeri üsler bölgesinde 19 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ve 3 bin euro nakit para ele geçirildi.

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