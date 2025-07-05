Güney'de İngiliz askeri üstler bölgesinde 19 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Haravgi’nin haberine göre, ihbar üzerine Ağrotur üs polisi ile Kıbrıs Cumhuriyeti polisi narkotik şube ekiplerinin Perşembe günü düzenlediği ortak operasyonda Trahon köyünde, tamamı aynı aileye mensup 4 kişi tutuklandı.

Gazete “bu tutuklama ile Limasol’un İngiliz Üs bölgesi içerisinde olan bazı batı bölgelerinin yıllardır yasadışı grupların faaliyet alanı ve uyuşturucu dolaşımı kapısı olduğunun bir kez daha doğrulandığını” yazdı.