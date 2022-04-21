Güneyde ilk defa kültür müsteşarı atandı
Anastasiadis’in, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak Yannis Tumazis’i Kültür Müsteşarı olarak atadığı bildirildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak Yannis Tumazis’i Kültür Müsteşarı olarak atadığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Tumazis’in 1 Temmuz’da göreve başlayacağını ve Anastasiadis Hükümeti’ndeki müsteşarlık sayısının beşe yükseldiğini yazdı.
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Etiketler : anastasiadis, kültür