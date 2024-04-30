Güneyde hükümet portalı haftaya devreye giriyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, 2024 yılı eylem planı çerçevesinde oluşturulacağını açıkladığı “diakivernisi.org.cy” adlı hükümet portalının haftaya devreye gireceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dün akşamki toplantısında, 29 Ocak’ta açıklanan 88 eylemle ilgili gelişmelerin ele alındığını ve hedefin, hükümetin 2024 yılıyla ilgili planlarının ne olduğu ve hangilerinin hayata geçirileceğiyle ilgili topluma şeffaf ve zamanında bilgilendirme yapmak olduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in somut öncelikler ve reformlar olduğundan bahsederek, bu reformlarla vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söylediğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, Başkanlık Müsteşarı İrini Piki’nin, haftaya hükümet portalının resmi sunumunu yapacağını belirtti.