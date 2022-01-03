Güneyde hastanede tedavi görenlerin % 83’ü aşısız!

Kıbrıs’ın güneyinde hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarının % 83’ünün “aşısız” olduğu açıklandı.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK’in haberine göre güneyde “sağlık sistemi artık büyük baskı altında” bulunuyor. Aylardan sonra devlet hastanelerinde tedavi gören hastaların sayısı 200’ü aştı. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na göre şu anda 33’ü solunum cihazına bağlı 203 COVİD hastası tedavi altında bulunuyor. PIK’ göre; hastaların %83’ünün aşılanmamış olduğu bildirildi. Artık bulaşıcı olmayan 16 post-covid hastası solunum cihazına bağlı durumda tedavi görmeye devam ediyor.

85 yaşındaki bir kadın hasta coronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti ve pandemi sebebiyle kaydedilen ölümlerin sayısı 639’a yükseldi. Pozitiflik oranı %3,87 olarak belirlendi.