Güneyde haftalık çalışma saati 38

Kıbrıs’ın güneyinde 2024 yılında çalışanların haftalık çalışma saatlerinin daha önceki yıllara oranla daha istikrarlı kaldığı ve 38 saat olduğu belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, AB İstatistik Kurumu verilerine göre, Güneyde 2024 yılında çalışanların haftalık çalışma saatinin 38 saat olarak gerçekleştiğini yazdılar.

Gazete, 2023 yılında bu rakamın 38,4 saat olduğunu belirtirken, AB ülkeleri arasında en uzun haftalık çalışma saatinin ise 39,8 saatle Yunanistan’da olduğunu aktardı.