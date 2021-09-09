Güneyde gençlerin aşıya ilgisi arttı

Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde genç yaştaki bireylerin aşılanma oranında artış görüldüğü açıklandı. Tıbbi Hizmetler Müdür Yardımcısı Olga Kalakuta, PIK'e yaptığı açıklamada “bu gelişmenin cesaret verici olduğunu” söyledi.

Kalakuta , 16 ve 17 yaşındaki bireylerin aşılanma oranının %40’a, 12-15 yaş arası çocukların ise %22’ye yükseldiğini belirtti. Kalakuta, 2 gün önceye kadar reşit nüfusun %79,3’ünün aşının ilk dozunu yaptırdığını, %75’inin ise aşılamasını tamamladığını kaydetti.

Kalakuta, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na bağlı yetkili birimlerin, öğrencilerin aşılanmasının kolaylaştırılması için üniversitelerle yakın iletişim halinde bulunduğunun altını çizdi. Kalakuta, belirli vatandaş kategorilerine 3’üncü doz aşının yapılmasıyla ilgili olarak ise, huzur evlerindeki aşılamalardan sonra artık bağışık sistemi baskılayıcı tedavi gören gruplara odaklanıldığını ifade etti.

(PIK)