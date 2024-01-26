Güneyde firari Haralambos Savvas'ı aranıyor

Kıbrıs Rum polisinin, dün akşam Lefkoşa'nın güneyine bağlı Lakadamya Karakolu’nda tutuklu olarak bulunan ve firar eden 28 yaşındaki Haralambos Savvas’ı aradığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre, polis firarinin yakalanması için fotoğrafını basına servis edip, vatandaşlara bilgi vermeleri yönünde yardım çağrısında bulundu.