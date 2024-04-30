Güneyde et ve zeytinyağı fiyatlarında artış

Güney Kıbrıs’taki bazı ürünlerde, geçen seneye göre büyük artışlar olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, paskalya yortusu masasından eksik olamayacak et ve zeytinyağı gibi ürünlerde büyük fiyat artışlarının gözlemlendiğini yazdılar.

Bununla birlikte yumurta gibi ürünlerin fiyatlarında ise azalma olduğunu yazan gazete Tüketiciyi Koruma Birimi Fiyat Gözlemevi’nin açıkladığı verilere yer verdi.

Habere göre Tüketiciyi Koruma Birimi Fiyat Gözlemevi çeşitli satış noktalarından elde ettiği verilere dayanarak geçen yıla göre en fazla artışın, yüzde 105.9 oranıyla zeytinyağında olduğunu belirtti.

Zeytinyağının geçen yıl litresi 7,31 Euro’ya satılırken bu yıl 15,05 Euro’ya satılıyor.

Bir diğer büyük artışın kuzu ve oğlak etinde yaşandığını yazan gazete kilosu 11,09 Euro’dan satılan kuzu-oğlak etinin, yüzde 10,67’lik artışla 12,43 Euro’ya satıldığını belirtti.

Gazete, çörek ve pilavuna gibi paskalya ürünlerinde de fiyat artışlarının gözlemlendiğini, en fazla artışın yüzde 4,95 ile çörekte gözlemlendiğini yazdı.

Pilavuna fiyatlarındaki artışın ise daha az olduğunu, üzümlü ve üzümsüz şekilde satılan pilavuna fiyatlarının, 12,76 ve 12,81 Euro’dan 13,16 ve 13,03 Euro’ya çıktığını yazan gazete büyük fiyat düşüşünün ise yüzde 45 azalmayla (tarla) salatalık fiyatlarında yaşandığını belirtti.

Habere göre serada yetişen salatalık fiyatlarında da yüzde 27,67 azalma gözlemlendi.

Yumurta (düzine), ayçiçek yağı ve un fiyatlarında da düşüşler yaşandı.