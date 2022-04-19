Güneyde epidemiyolojik tablo son beş ayın en iyi noktasında

Kıbrıs (güney) Sağlık Bakanı Mihalis Hadjipandelas, Kıbrıs'ın epidemiyolojik tablosunun son beş ayın en iyi noktasında olduğunu ve muhtemelen Paskalya günlerinde ek gevşeme olasılığının değerlendirileceğini belirtti.

Kararlar, önceki iki günün epidemiyolojik verileri değerlendirildikten sonra yarın Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında alınacak.Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e konuşan Hadjipandelas, insanların Paskalya günlerinde toplanma kısıtlamasının kaldırılmasının yanı sıra üç yaşından küçük çocuklarla ilgili sağlık protokolünün de dikkate alınacağını söyledi.