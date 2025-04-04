Güneyde enflasyon mart ayında %1,6 oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Servisi (CyStat) tarafından açıklanan verilere göre, Mart 2025’te enflasyon %1,6’ya ulaştı.

Açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mart 2025'te 0,14 puan artarak Şubat 2025'teki 117,11 puandan 117,25 puana yükseldiği belirtildi.

Mart 2024 ile karşılaştırıldığında en büyük değişimler Giyim ve Ayakkabı (%7,8 düşüş), Restoranlar ve Oteller (%5,1), Konut, Su, Elektrik ve gaz (%4,2) ve Eğitim (%3,7) kategorilerinde görüldü.