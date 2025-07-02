Güneyde enflasyon euro bölgesindekinden daha düşük

Kıbrıs’ın güneyi euro bölgesi uyumlaştırılmış fiyat endeksindeki artışın, haziran ayında, diğer euro bölgesi ülkelerinden daha düşük olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıs’ta Euro Bölgesi Enflasyonu Daha Düşük” başlıklı haberine göre, haziran ayında Euro Bölgesindeki enflasyon ile ilgili araştırmada; Güney Kıbrıs’ta artış yüzde 0,5, Euro Bölgesinde ise artış yüzde 2’nin üzerinde çıktı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin ise Tüketici Fiyatları Endeksini (TÜFE) yarın açıklayacağını yazdı.