Güneyde emzirme izni uzatıldı
Kıbrıs’ın güneyinde çalışan kadınlara çocuklarını emzirme veya özel ihtiyaçlarını giderme amacıyla 9 ay süreyle günde bir saat tanınan emzirme izni uzatıldı.
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Kıbrıs’ın güneyinde çalışan kadınlara çocuklarını emzirme veya özel ihtiyaçlarını giderme amacıyla 9 ay süreyle günde bir saat tanınan emzirme izni uzatıldı.
Politis gazetesi, DİSİ Milletvekili Savia Orfanidu’nun sunduğu yasa tasarısının dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde onaylandığını yazdı.
Gazete, doğum yapan kadınların günde bir saat, emzirme ve çocuklarının özel gereksinimlerini giderme amacıyla emzirme izni hakları olan 9 aylık sürenin 12 aya uzatıldığını belirtti.
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