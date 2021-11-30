Güneyde Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 3,6

Kıbrıs'ın güneyinde Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 3,6 olarak açıklandı.

Güneyde ayrıca pandemi sebebiyle sıfır gelirle karşı karşıya kalacak yaklaşık 200 bin çalışana ise toplam 760 milyon Euro katkı sağlandı.

Politis gazetesine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinin ele alındığı Meclis Ekonomi Komitesi’nin dünkü toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun, yüzde 3.6 Ekim ayı işsizlik oranının, son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Emilianidu konuşmasında, pandemi çerçevesinde 210 bin çalışanın toplam 760 milyon Euro ödenekle desteklediklerini belirtti.