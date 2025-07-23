Güneyde, dışarda çalışmak yasaklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Dairesi, aşırı sıcak nedeniyle 12.00 ile 16:00 saatleri arasında dış mekânlarda yapılan ağır ve orta düzey işler ile motosiklet, bisiklet, scooter gibi araçlarla yapılan yiyecek ve ürün teslimat hizmetlerini (delivery) durdurdu.

İnşaat, teknik işler, yaratıcı ekipman kullanımı ve kurye gibi tüm açık hava emekçileri, yasak kapsamında yer alıyor.