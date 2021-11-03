Güneyde Covid-19 tedbirlerinin uzatılması gündemde

Kıbrıs’ın güneyindeki hükümet, perşembe günü toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında, büyük olasılıkla Covid-19’un yayılmasını önlemek için şimdiki tedbirleri uzatmayı düşünüyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, şimdiki tedbirler iki hafta daha uzatılacak ve gelecek günlerdeki vaka sayısıyla birlikte gözden geçirilecek. Şimdi uygulanmakta olan tedbirler 8 Kasım'da sona eriyor.

Bakanlar Kurulu, pazartesinden beri vakalardaki ani yükselişin ardından ve Delta Artı varyantının var olması nedeniyle durumun bozulmasından kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam etmek gerektiğine işaret edecek.

Sağlık Bakanlığı, epidemiyolojik göstergelerin olası kötüleşmesinden ve hastanelere başvuruların artmasından endişe duyuyor.

Bakanlık bu nedenle kış döneminde mevsimsel enfeksiyonların aratacağı öngörüsü, Avrupa’daki durum ve bazı ülkelerde sıkı tedbirlere geri dönüldüğünden her türlü kararın dikkate alınması gerektiğine inanıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan bir kaynak Kıbrıs Haber Ajansı KHA’na, Delta varyantından daha bulaşıcı olan Delta Artı’nın varlığının, birçok Avrupa ülkesinin şu an karşı karşıya olduğu, yeni bir salgının ortaya çıkması yönünde endişeleri artırdığını söyledi.

Ancak genel bir kapanmanın çok uzak ihtimal olduğunu, bunun hükümetin planları arasında bulunmadığını anlatan kaynak, böyle bir senaryonun, adada aşılanma oranı yüksek olduğundan en uzak ihtimal olduğunu belirtti.

Söz konusu kaynak, bununla birlikte kışa yaklaşırken ve epidemiyolojik durumda olası bir bozulma olurken yeni kapanmanın da göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekti.

29 Ekime kadar olan rakamlara göre yetişkin nüfusun %79,8’i (572.768 kişi) tamamen aşılandı, %82,2’sinin (588.118 kişi) ilk doz aşısı bulunuyor. Nüfusun %66,4’ü (589.816 kişi) tam aşılı iken vatandaşların sadece 39.850’sinin üçüncü aşısı bulunuyor.