Güneyde, Covid-19 önlemlerinde rahatlama

Güneyde, Covid-19 pandemi önlemlerinde rahatlamaya gidildi. Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda bazı tedbirlerde gevşeme olacak.

Bugün yürürlüğe giren karara göre, futbol maçlarında, stadyumun seyirci kapasitesinin %75’e yükseltilmesi ile birlikte, tiyatro, amfi tiyatro, sinema ve eğlence yerlerindeki kişi sayısı da artırıldı. Karar, ibadet yerleri, restoranlar, bar ve gece kulüplerini de kapsıyor. Diğer önlemlerin 29 Ekim tarihine kadar yürürlükte olacağı bildirildi.