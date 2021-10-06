Güneyde çocukların aşılama oranı "tatmin edici değil"

Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği Müdürü İlias İlia, 12 ila 15 yaş arası çocukların düşük aşılama oranlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

PIK’e konuşan İlia, şu ana kadar bu yaş grubundaki her dört çocuktan sadece birinin aşılandığını ifade etti.

Bu sayının hiç de tatmin edici olmadığını vurguladı ve kışın çocuk nüfusu için zor geçeceği konusunda uyardı.

Ayrıca Pediatri Derneği'nin koronavirüs aşısı önerisine ek olarak 6 ay ve üzeri tüm çocukların enflüanza aşısı ile aşılanmasını tavsiye ettiğini de kaydetti.