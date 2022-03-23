Güneyde çiftçiye 2 milyon 529 milyon Euro yardım

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, çiftçilere ve bazı örgütlere mali yardımda bulunma kararı aldı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre bu çerçevede 2020-2021 döneminde yaşanan olumsuz hava koşulları ve diğer sebeplerle zarara uğramış çiftçilere toplamda 2 milyon 529 bin Euro mali yardımda bulunulacak.

Kıbrıslı Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Emekliler Birliği, Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Emekli Refah Örgütü ve Yaşlılar Örgütü’ne 2022 yılı için 20’şer bin Euro mali yardım verilecek.