Güneyde cari açık arttı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2025 yılı ilk iki ayına ilişkin cari açığının, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2025 yılının ilk iki aylık dönemine ilişkin cari açığının 1 milyar 24 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, Ocak-Şubat 2025 dönemi cari açığın, bir önceki yılın aynı dönemine göre 102 milyon 700 bin Euro artış göstererek, 1 milyar 24 milyon olduğunu belirtti.

Haberde, söz konusu dönemde toplam ithalatın 2 milyar 160 milyon, ihracatın ise 1 milyar 730 milyon Euro olarak gerçekleştiği de aktarıldı.