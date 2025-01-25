Güneyde bir kiloya yakın kokain ele geçirildi

Kıbrıs Rum polisinin, tasarrufunda 905 gram kokain bulunduran 25 yaşındaki erkek şahsı tutukladığı belirtildi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Narkotik Şube polisleri, bir ihbar üzerine Baf’ta 25 yaşındaki şahsın aracında yaptığı aramada 905 gram kokain ele geçirdi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.