Güneyde bir ilk: 2021 bütçesi geçmedi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde “altın pasaport” olarak da anılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasına tepki nedeniyle 2021 bütçesi Meclis’ten geçmedi.

DİKO, AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Bağımsızlar tarafından 29 olumsuz oy kullanması ile Kıbrıs tarihinde ilk kez yaşanan bu gelişmeyi, basın da manşetine taşıdı.

Alithia “Vatandaşları Cezalandırdılar” başlığıyla manşetten duyurduğu gelişmede, muhalefeti eleştirdi. Kıbrıs hükümeti, bütçenin Ocak ayı içerisinde meclisten onay almasını sağlamak maksadıyla bugünden itibaren siyasi partiler ile temas turlarına yeniden başladı.

Başkan Nikos Anastasiadis “DİKO’nun şantajını vatandaşların ödemesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti bütçesinin “1960’tan beri ilk kez, hem de bütçe ile ilintili olmayan bir mesele nedeniyle” geçmediğine de dikkat çekildi.

Fileleftheros manşetine “Nikolas (Papadopulos) ile Köprüleri Attı… Başkanlık Yeni Bütçenin Onaylanması Çabasında Sizopulos ve Lillikas’a Yöneliyor… Başkan Anastasiadis DİKO İle Her Türlü Görüşmeyi Kesti ve Pasaportlarla İlgili Dosyaları Vermiyor” başlıklarını taşıdı.

Bütçenin geçmemesi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinin, 2021 Ocak ayı için 2020 bütçesinin 12’de birine tekabül eden harcamaya onay verdiği belirtilen haberlerde, bu ödenekle en azından maaş, emekli maaşı ve ödeneklerin ödenebileceği ancak kalkınma harcaması yapılamayacağı vurgulandı.

Politis manşet haberine “Odysseas’ın Hatırına Bütçesiz… DİKO ve Sayıştay Başkanı Devleti ve Ekonomiyi Maceraya Sürülüyor” başlığını attı.

Haravgi “Artık Sorumluluklarınızı Üstlenin!” başlıklı manşet haberinde dünkü gelişmenin hükümetin bütçe felsefesini değiştirmesi ve yolsuzluğu önlemek için şeffaflığı güçlendirmesi yönünde güçlü bir mesaj olduğunu yazdı.

Gazete bütçenin tarihte ilk kez geçmemesinin Anastasiadis hükümetinin siyasi partilerin ve toplumun büyük bölümü ile arasındaki mesafeyi de teyit ettiği yorumunu yaptı.