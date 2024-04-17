Güneyde binlerce megavat güneş enerjisi, depolama tesisi olmadığı için boşa gidiyor

Kıbrıs'ın güneyinde üretilen binlerce megavat güneş enerjisinin, depolama tesisi bulunmadığı için boşa gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, konunun Meclis Ticaret Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındığını ve güneş enerjisi sektöründeki durumun “trajik” olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, milletvekillerinin üretilen enerjinin şebekede depolanabilmesini sağlayacak sistemin ileri götürülmesini talep ettiği kaydedildi.

Yapılan hesaplamalara göre, bu yılın sonuna kadar üretilecek 40 milyon euroluk enerjinin değerlendirilemeyeceği belirtildi.