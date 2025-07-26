Güneyde bar kundaklandı

Kıbrıs'ın güneyinde “Paralimni” sahilinde bulunan bilindik bir barın kimliği belirişiz kişilerce kundaklandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Paralimni” bölgesinde “Kappari” sahilinde yer alan bilindik bir barın dün gece saatlerinde ateşe verildiğini, yangının bölgeye yakın olan polis görevlilerince söndürüldüğünü yazdılar.

Yangın sebebiyle barda hafif hasar oluşurken Kıbrıs Rum polisi soruşturmasını sürdürüyor.