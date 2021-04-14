Güneyde bakanlar AstraZeneca aşısı olacak

Kıbrıslı Rum bakanlar, AstraZenaca aşısı olacak. Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu üyeleri, bu eylemle, topluma aşıya yönelik güven vermeyi hedefliyor.

Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Bakanlar Kurulu üyelerine perşembe günü AstraZeneca aşısı yapılacağını duyurdu.

Sözcü, Twitter hesabındaki paylaşımında “Covid-19’a karşı aşı yapmayan Bakanlar Kurulu üyeleri, perşembe günü Engomi bölgesindeki Covid-19 aşısı merkezinde söz konusu aşı hakkında güven mesajı vererek için AstraZeneca aşısını vurulacaklar” diye yazdı.

Sözcü, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in yurt dışında bulunmasından dolayı AstraZeneca aşısını pazartesi günü yapılacağını belirtti.

AstraZeneca aşısı 'kan pıhtılaşması' tartışması ile gündeme gelmiş, Dünya Sağlık Örgütü ise "sağladığı fayda sahip olduğu riskten çok daha fazla" yönünde değerlendirme yapmıştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı da yaptığı paylaşımda, "AstraZeneca aşısına karşı alınan tavır doğru değil. Milyonda sekiz olma olasılığı bile tam saptanamayan bir komplikasyon için ulaşılan aşıyı reddetmek tam bir aymazlıktır. Aşının milyonda 8 olasılıkla yaratacağı düşünülen komplikasyonuna karşı tedbir alınarak aşılandırmaya devam edilmelidir. Aşısızlık maceranın ikinci perdesidir" demişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) önceki gün yaptığı açıklamada, AstraZeneca/Oxford aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu duyurdu, fakat aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi.

EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği ülkeler, aşıyla ilgili bazı kararlar aldı, AstraZenaca aşısının belirli yaş gruplarının altına uygulanmasını yasakladı.

Örneğin İngiltere 30 yaş altına, Hollanda ise 60 yaş altındakilere bu aşının yapılamayacağını bildirdi