Güneyde ‘bahis gelirleri’nde artış

Kıbrıs’ın güneyinde bahislerden elde edilen gelirlerde artış olduğu basına yansıdı.

Alithia gazetesi Ulusal Bahis Otoritesi’nin verilerine dayanarak 2022 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü üç aylık döneminde elde edilen brüt gelirlerin, 2021 yılının aynı döneminde 192 milyon 87 bin Euro’ya denk gelen gelire oranla, yüzde 24 artarak 238 milyon 175 bin 857 Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Habere göre 2022 yılında elde edilen brüt gelir, 2020 yılına göre yüzde 39’luk artışa denk geliyor.

Gazete elde edilen gelirlerin 65 milyon 617 bin 373 Euro’nun “A sınıfı” (elektronik ve at yarışı hariç bet), 172 milyon 558 bin 484 Euro’nun ise “B sınıfından” (online casino ve at yarışı hariç online bet) elde edildiğini yazdı.

A ve B sınıfı bahis oynayanların kazançlarına da yer veren gazete bunun 2020 yılının üçüncü üç aylık dönemine oranla yüzde 43’lük ve 2021 yılına (aynı dönemine göre) göre yüzde 24’lük artış göstererek 208 milyon 470 bin 718 Euro olduğunu belirtti.

Habere göre toplam kazancın 156 milyon 467 bin 293 Euro’luk kısmı, online betlerden elde edildi.

Α sınıfı lisanslı tesis sayısının toplamının 498 olduğunu yazan gazete Lefkoşa’da 169, Limasol’da 149, Larnaka’da 92, Baf’ta 53 ve Mağusa bölgesinde 35 lisanslı tesis bulunduğunu belirtti. (tak)